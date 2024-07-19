Tavas Belediyesi, kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik proje başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavas Belediyesi, kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik proje başlattı

Tavas Belediyesi, kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik proje başlattı

Tavas Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kadınların iş dünyasında daha aktif rol alması ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

19.07.2024 09:18  Güncelleme: 09:21
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Tavas Belediyesinin kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik hayata geçirdiği "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenecek.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Tavas Belediyesinin kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik gerçekleştireceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri için önemli bir adım atıldı. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Proje Danışmanı Kazım Özdağ ile bir araya gelen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesinin imzalarını karşılıklı olarak attı.

Her kesimiyle güçlü bir Tavas inşa etmek için mücadele ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu proje ile kadınlarımızın iş dünyasında daha aktif rol almalarını, ekonomik ve sosyal alanda daha ileriye gitmelerini ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. Üreten kadınlarımızın başarı hikayelerine hep birlikte tanık olacağız. GEKA'nın destekleri ile kadın kooperatifimizin kuruluşu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Başta kadınlarımız olmak üzere, tüm Tavas halkımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güney Ege, Tavas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavas Belediyesi, kadın istihdamı ve kooperatifleşmesine yönelik proje başlattı - Son Dakika

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