Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı - Son Dakika
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Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı

14.04.2022 10:22
Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 180 bin 53 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 yükselerek 1,56 milyar adede çıktı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 180 bin 53 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 yükselerek 1,56 milyar adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 180 bin 53 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 13,4 artarken aylık bazda yüzde 9,7 azalma kaydetti.

Türkiye'de şubatta 1 milyar 555 milyon 418 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 0,2 yükseliş gözlemlenirken aylık bazda yüzde 7 düşüş kayıtlara geçti.

Şubat ayında 102 milyon 358 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Şubat 2021'e oranla yüzde 15,3 arttı.

Bu dönemde hindi etinin 3 bin 644 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 5,2 artış görüldü.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kümes Hayvancılığı, Türkiye, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı - Son Dakika


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