TAYSAD Yeni Başkanı Yakup Birinci

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneğinin (TAYSAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci oldu.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin 46'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyeler ile paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, görevini Yakup Birinci'ye devretti. TAYSAD'ın yeni yönetim kurulunda Berke Ercan ve Ahu Serter başkan yardımcıları olarak belirlenirken, yönetim kurulu üyeleri de Bülent Yazıcı, Şekib Avdagiç, Atacan Güner, Nihan Baraş, Çağatay Dündar, Ahmet Arıkan, Osman Sever ve Cihan Salih Elbirlik'ten oluştu.

Derneğin denetleme kurulunda da Başak Birdoğan, Dilara Kanca Torluoğlu ve Ayşegül Aktulga yer aldı.

Açıklamada genel kurulun açılışındaki konuşmasına yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin ülkenin yenilik ve üretim kabiliyetini ve kapasitesini net bir şekilde ortaya koyan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Nitelikli üretim yetkinliği, çevikliği, yenilikçiliği, küresel değer zincirlerine güçlü ve güvenilir bir parça olma özellikleriyle Türkiye'nin güçlü bir sanayi ülkesi olduğuna değinen Çoştu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda hayata geçireceğimiz, ilan edeceğimiz yeni teşvik sisteminde sektörümüzün istifadesine çok daha etkin teşvik unsurlarını kazandırıyor, sanayici ve yatırımcılarımızla bu unsurları buluşturuyor olacağız. Diğer taraftan sadece yatırım teşvikleriyle elbette rekabetçiliğimizi elde edebilmemiz mümkün değil. Diğer taraftan lojistik maliyetlerinin azaltılması konusunda da bakanlık olarak tam anlamıyla bir seferberlik başlatıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir model hayata geçireceğiz. Özellikle sanayimizin yeşil dönüşümünü de sınırda karbon düzenlemelerine uyumunu da sağlayacak şekilde, özellikle raylı sistem ulaşım alternatiflerini geliştirmek noktasında önemli bir programı hayata geçiriyor olacağız."

"Sektörü hep beraber daha iyiye, daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum"

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Albert Saydam da "Bu vakte kadar yaptığımız şeylerle bugün buraya gelindi. Şu anda değişim, dönüşüm vakti. Bu dönüşümü de ancak hep beraber yaparsak ülkemizde tekrar rekabeti tesis edebiliriz. TAYSAD'ın gücü, üyelerinin dayanışmasından ve değişime açık bakış açısından kaynaklanıyor. Bugün olduğu gibi yarın da bu sektörü hep beraber daha iyiye, daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TAYSAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci de yeni dönemde yapacakları çalışmaları, "TAYSAD 5.0" sloganı altında yürütmeye karar verdiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Peki neden 5.0? 2011'de Endüstri 4.0 kavramının hayatımıza girmesiyle yeni bir tanımla tanışmıştık, karanlık fabrikalar. Peki neydi bu karanlık fabrikalar? İnsanın olmadığı, tamamen otonom, dijital, kendi arasında haberleşebilen ve otomasyona dayalı üretim yapılarının bulunduğu tesisler. Hatta bunun fikir babası olan Almanya'nın vaadi, markalarının üretim tesislerini tekrar Avrupa'ya çekmesi yönündeydi. Hepimiz şirketlerimiz için haritaları oluşturduk ve bu dördüncü sanayi devriminin bir şahidi olarak kendi kurumlarımızda hazırlıklar yaptık, pozisyon aldık.

Sürecin ilerleyen döneminde ne oldu? İki sene öncesine kadar yapılan anketlerde sektör paydaşlarımızın birinci başlığı eleman bulma ve yeteneği elde tutma konusuna odaklanmaktaydı. Belki de Endüstri 4.0, halefi 5.0'ın bir devir ve hazırlık süreciydi. İnsan odaklılık, dayanıklılık, dirençlilik ve tabii ki sürdürülebilirlik. İşte biz de bu odak doğrultusunda sloganımızı dönüşümü de ifade etmek üzere TAYSAD 5.0 olarak belirledik. TAYSAD 5.0'ı yaşatırken de çeviklik, dayanıklılık ve rekabetçilik olmak üzere 3 ana kılavuz çerçevesinde yaptığımız tüm faaliyetleri ve iş planlarımızı odaklayacağız."

TAYSAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Toplantıda TAYSAD Başarı Ödülleri de verildi. "En fazla ihracat yapan üyeler" kategorisinde Bosch birincilik ödülünü alırken, Oyak Horse ikincilik, CMS Jant ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"İhracatını en fazla artıran üyeler" kategorisinde de Epsan Plastik birincilik, Asen Alüminyum ikincilik, Ersan Kauçuk üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

"Patent" kategorisinde birincilik ödülü Tırsan Treyler'e verilirken, Hema Endüstri ve Bosch ikincilik, Vestel Elektronik ise üçüncülük ödülünü aldı.

TAYSAD tarafından organize edilen eğitimlere en çok katılım sağlayan İtameks, bu alanda birincilik ödülüne layık görülürken, ikincilik ödülü Kormetal'e, üçüncülük ödülü ise TI Otomotiv'e verildi.

TAYSAD'ın Ortak Satın Alma projelerine en fazla katılım gösteren Maysan Mando ve Atermit ile "Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle" isimli sosyal sorumluluk projesinde yer alan Aisin Otomotiv, Cevher Jant, Dönmez Debriyaj ve Ecoplas'a da sertifikaları takdim edildi.