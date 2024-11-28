TBB'den Sahte Dövizle Mücadele Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

TBB'den Sahte Dövizle Mücadele Açıklaması

TBB, sahte dövizle mücadele için para sayma ve ATM kontrollerinin yenileneceğini duyurdu.

28.11.2024 13:32
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Türkiye Bankalar Birliği'den yapılan açıklamada, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son zamanlarda gündemde yoğun olarak yer alan sahte döviz banknotlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır.

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.

Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TBB'den Sahte Dövizle Mücadele Açıklaması - Son Dakika

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