TBB'den "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi - Son Dakika
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TBB'den "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi

07.04.2022 11:03
TBB'den "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi hazırladı.

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi hazırladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında; finansal kararlar alma ve gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapma becerisini geliştirerek, kişisel finans yönetiminin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi hazırlandı.

Eğitim serisinde; makroekonomik göstergeler hakkında bilgilere yer veriliyor. Ulusal ve küresel düzeyde bu göstergelerin nasıl takip edilebileceği anlatılıyor. İyi bir bütçe yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda uygulama örneklerine yer veriliyor ve finansal piyasalar ve bankaların ekonomiye katkıları aktarılıyor.

"Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" başlığı altında sunulan 4 eğitim videosuna foy.tbb.org.tr adresli Finansal Okuryazarlık sitesinde yer alan "Online Eğitim" sekmesinden ulaşılıyor.

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Türkiye Bankalar Birliği, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBB'den 'Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi' video serisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB'den "Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi" video serisi - Son Dakika
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