TCDD'den Norm Kadro Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCDD'den Norm Kadro Projesi

31.07.2025 12:16
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TCDD, Norm Kadro Projesi ile insan kaynaklarını stratejik bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, şirketin, insan kaynaklarını stratejik bir anlayışla yönetmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığı "Norm Kadro Projesi" ile ilgili, "Norm Kadro Projesi, sadece bir insan kaynağı planlaması değil, aynı zamanda şirketimizin verimliliğini, rekabet gücünü ve kurumsal sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik stratejik bir adımdır." ifadesini kullandı.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, insan kaynaklarını stratejik bir anlayışla yönetmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacıyla "Norm Kadro Projesi"ni başlattı.

Proje, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısıyla duyuruldu.

Projeyle, şirketin merkez ve bağlı 8 bölge müdürlüğü ile tüm teşkilatlarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personel pozisyonları için bilimsel yöntemlerle norm kadronun belirlenmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK'a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliğiyle yürütülecek proje, şirketin verimliliğini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yalçın, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Norm Kadro Projesi'nin sadece bir insan kaynağı planlaması değil, aynı zamanda şirketin verimliliğini, rekabet gücünü ve kurumsal sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Başlattığımız Norm Kadro Projesi, Eylül 2026'da tamamlanacak. Proje kapsamında merkezden taşraya tüm teşkilat yapımızda mevcut durumun tespiti, ihtiyaçların belirlenmesi ve ideal kadro yapısının oluşturulması açısından çok büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSSİDE ile yürütecekleri projede her bir pozisyonun iş analizlerinin yapılacağına işaret eden Yalçın, hizmetlerin etkin şekilde sürdürebilmek için gerekli olan insan kaynağı sayısı ve niteliğinin ortaya konulacağını vurguladı.

Yalçın, ayrıca, gelecekteki kapasite artış veya azalışlarında da kullanılmak üzere sürdürülebilir bir norm kadro kılavuzu hazırlanacağını belirterek, "Bu yönüyle proje sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının gerekliliklerini de öngörerek şirketimizin geleceğine yön verecek bir rehber niteliği taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

İhtiyaç duyulan optimum personel sayısı belirlenecek

Proje kapsamında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin organizasyonel yapısı, iş yükü, faaliyet hacmi ve hizmet kapsamı göz önünde bulundurularak, her birimde ihtiyaç duyulan optimum personel sayısı belirlenecek. Bu süreçte iş analizi çalışmalarıyla her pozisyon detaylı olarak değerlendirilecek, ideal personel sayısı ve nitelikleri bilimsel verilerle ortaya konulacak.

Norm Kadro Projesi, TCDD Taşımacılık AŞ'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi, insan kaynağını etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini yükseltmeyi ve ulusal demir yolu taşımacılığı sektöründeki rekabette güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCDD'den Norm Kadro Projesi - Son Dakika

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