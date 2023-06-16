Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi

16.06.2023 14:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar tahmini 26,18'e çıktı. Ankette faizin bu ay yüzde 17,56'ya yükseleceği öngörüldü. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 38,55'e yükseldi.

TCMB'nin haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 29,84'ten yüzde 30,65'e çıktı.

DOLAR TAHMİNİ 26,18

Ankette yıl sonu dolar tahmininde belirgin bir yükseliş görüldü. Önceki ankette 23,08 olan dolar tahmini 26,18 seviyesine çıktı.

FAİZ TAHMİNİ YÜKSELDİ

Faiz politikasına yönelik tartışmalar sürerken artış beklentileri ankede de yansıdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 11,11'den yüzde 19,30'a yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükseldi.

YORUMLAR (2)
  • Unutan Unutan: çok güzel tiuyatro devlet bile doların birkaç ay sonra nereye varacağını tam bilmiyor hey yavrum heyyy Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Hani cici kızımız geldi yer yerinden oynadı düşeceğine çıkıyor :)) eeeee biz dedik ikinci derviş vakası Cevap Yaz 16 8 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi - Son Dakika
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