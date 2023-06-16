Merkez Bankası anketinde dolar ve faiz tahmini yükseldi

TCMB'nin haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 29,84'ten yüzde 30,65'e çıktı.

DOLAR TAHMİNİ 26,18

Ankette yıl sonu dolar tahmininde belirgin bir yükseliş görüldü. Önceki ankette 23,08 olan dolar tahmini 26,18 seviyesine çıktı.

FAİZ TAHMİNİ YÜKSELDİ

Faiz politikasına yönelik tartışmalar sürerken artış beklentileri ankede de yansıdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 11,11'den yüzde 19,30'a yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e yükseldi.