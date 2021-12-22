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TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması

22.12.2021 00:02
TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB tarafından, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır."

Türk Lirası, Döviz, Türk, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCMB'den döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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