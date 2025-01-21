TCMB'den Faiz İndirimi Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Faiz İndirimi Beklentisi

Uzmanlar, Türkiye Merkez Bankası'nın enflasyondaki yavaşlama ile faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor.

21.01.2025 11:16
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Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başladığı faiz indirim sürecine enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesiyle birlikte devam edeceğini öngörüyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşürdüğünü anımsatarak, Bankanın, faiz indirim sürecine başlanmasıyla finansal piyasaların TL hikayesine olan ilgisini sürdürme ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Bir taraftan faiz oranlarında daha fazla indirim yapılmasının muhtemel göründüğünü ifade eden Drimal, TCMB yetkililerinin TL'nin nominal olarak zayıflatılması yoluyla reel olarak değer kazanması politikasını sürdürmekte kararlı göründüğünü kaydetti.

Drimal, "Yüzde 44,38 ile sürpriz şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı." görüşünü aktardı.

TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşüreceği öngörüsünde bulunan Drimal, ancak bu hamlenin "TL'de sert düşüş" gibi istenmeyen piyasa tepkisinin önüne geçmek için politika metninde muhtemelen temkinli açıklama yapılabileceğini belirtti.

Drimal, "TCMB'nin özellikle önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarını ve asgari ücret ayarlamasının etkilerini yakından takip edeceğini vurgulamasını bekliyoruz." dedi.

Asgari ücretteki yüzde 30'luk artışın ocak ayı için muhtemelen güçlü enflasyona neden olabileceğini söyleyen Drimal, TÜFE'nin aylık yüzde 4,4 ve yıllık yüzde 41,3 artabileceği öngörüsünde bulundu.

"TCMB, ocak ve şubat enflasyon rakamlarıyla mart ayındaki adımlarını ayarlayabilecek"

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı sayısını yıllık 12'den 8'e düşürmesi nedeniyle bir sonraki toplantının mart ayında gerçekleştirileceğini vurgulayan Drimal, "O zamana kadar Banka ocak ve şubat aylarının enflasyon rakamlarını görmüş olacak ve bir sonraki adımlarını ayarlayabilecek." diye konuştu.

Drimal, TCMB'nin hem nisan hem de mayıs ayı toplantılarında politika faizinde 200'er baz puanlık indirim yapabileceğini kaydetti.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, TCMB'nin enflasyondaki yavaşlamaya yanıt olarak geçen yıl politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye indirdiğini anımsattı.

Aralık ayı itibarıyla enflasyonun yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilemesiyle para politikasının çok kısıtlayıcı hale geldiğini aktaran Matys, ileriki aylarda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceği göz önüne alındığında, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın liderliğindeki Banka yetkililerinin politika faizini daha da düşürmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Matys, TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45,00'a indireceği öngörüsünde bulundu.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, " Merkez Bankası'nın, para politikası görünümüne ilişkin olarak yakın vadede aralık toplantısındaki hızla faiz indirimlerine devam etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Wietoska, dezenflasyon sürecinin yolunda olduğunu ancak enflasyonun 2025'teki yavaşlama ivmesinin risklerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

"Ocak ayında yıllık enflasyondaki beklenen düşüşe paralel olarak politika faizini yüzde 45 olarak belirleyerek 250 baz puanlık bir indirim daha öngörüyoruz." diyen Wietoska, "TCMB'nin faiz indirimlerindeki bu hızını 2. çeyreğin ortasına kadar sürdürmesi ve Nisan 2025'e kadar yüzde 40,0'lık bir politika faizine ulaşması mümkün olabilir. Nisan ayından sonra enflasyonda daha sınırlı bir yavaşlama bekliyoruz ve dolayısıyla 2025'in geri kalanında daha yavaş faiz indirim hızı öngörüyoruz. 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 32,50'ye kadar gerilemesini öngörüyoruz. Bu, daha kademeli bir dezenflasyonist süreç beklentimizi yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'den Faiz İndirimi Beklentisi - Son Dakika

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