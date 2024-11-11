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Ekonomi

TCMB İhale Yaptı

TCMB, 20 ve 400 milyar liralık TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi, faiz oranları yüzde 50.

11.11.2024 16:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 10 milyar 403 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 338 milyar 256 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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