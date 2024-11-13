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Ekonomi

TCMB İhaleleri Gerçekleşti

TCMB, iki TL depo alım ihalesiyle toplam 550 milyar lira teklif aldı, faiz oranları %50 civarında.

13.11.2024 16:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 550 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 12 milyar 462 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 470 milyar 710 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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