TCMB İhaleleri Gerçekleştirdi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 530 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 3 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 49,9, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 530 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 499 milyar 281 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.