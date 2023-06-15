TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı

15.06.2023 17:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. TCMB'nin toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 253 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 100 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı - Son Dakika


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