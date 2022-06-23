Tcmb, Politika Faizini Yüzde 14 Seviyesinde Sabit Tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı ekonomistlerin genel beklentisi doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu. Son 5 toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde tutan TCMB politika faizini yine değiştirmedi.

Merkez Bankası son toplantısını 26 Mayıs 2022 tarihinde yaptı. O toplantının ardından yapılan açıklamada, "Makroihtiyati politika seti ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edilecek" mesajı verilmiş ve bir kez daha liralaşma stratejisine de dikkat çekilmişti. Açıklamada, "Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" denilmişti.

SON DÖNEMDEKİ FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş, mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Geçen yıl nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmişti. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren Merkez Bankası, 100 baz puan indirime giderek faizleri yüzde 15'e çekmişti. Son olarak aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüş oldu.

2022'DE FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası, geçen yıl aralık ayında yüzde 14'e düşürdüğü politika faizine bu yıl dokunmadı. Merkez Bankası; 2022'nin ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ise politika faizinde indirme ya da artırma yapmadı.