Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! Kasadaki miktar 120 milyar doları aştı - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! Kasadaki miktar 120 milyar doları aştı

Son Güncelleme: 14.09.2023 15:04

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler 13 haftadır üst üste yükselmeye devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Üst üste 13 haftada yükseliş gösteren toplam rezervler, 120 milyar 645 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER 505 MİLYON DOLAR ARTTI

8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 484 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 21 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

13 HAFTADIR YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
01.09.202341.85878.766120.624
08.09.202341.37479.271120.645

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! Kasadaki miktar 120 milyar doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! Kasadaki miktar 120 milyar doları aştı - Son Dakika
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