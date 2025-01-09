TCMB Rezervleri 157 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri 157 Milyar Doları Aştı

3 Ocak haftasında TCMB toplam rezervleri, 2.9 milyar dolarlık artışla 157.9 milyar dolara ulaştı.

09.01.2025 15:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 26 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 157 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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