TCMB Rezervleri 2.7 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Rezervleri 2.7 Milyar Dolar Arttı

13.06.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB'nin toplam rezervleri, 5 Haziran'da 155.879 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
16.05.202580.25665.401145.657
23.05.202584.25669.090153.110
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 2.7 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:16:39. #7.13#
SON DAKİKA: TCMB Rezervleri 2.7 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.