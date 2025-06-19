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Ekonomi

TCMB Rezervleri Artış Gösterdi

19.06.2025 15:02
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TCMB rezervleri, 13 Haziran haftasında 3.4 milyar dolar artışla 159.3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 159 milyar 288 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 438 milyon dolar artışla 72 milyar 744 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 70 milyar 306 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 970 milyon dolar artışla 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolardan 159 milyar 288 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
16.05.202580.25665.401145.657
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.288

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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