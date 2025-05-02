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Ekonomi

TCMB Rezervleri Düşüşte

TCMB'nin rezervleri 25 Nisan haftasında 5,5 milyar dolar azalarak 141,05 milyar dolara indi.

02.05.2025 15:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar azalışla 59 milyar 250 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
25.04.202581.80059.250141.051

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Düşüşte - Son Dakika

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