Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Geniş Video İzle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri azalış gösterirken, altın rezervlerinde önemli bir artış yaşandı.

03.10.2024 15:47  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Eylül ile biten haftada 998 milyon dolar arttı.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761
13.09.202461.39592.155153.550
20.09.202462.28394.109156.392
27.09.202463.56693.824157.390
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Eylül, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement