 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı. TCMB tarafından yayımlanan tebliğe göre, geç ödemelerde alacaklıya uygulanacak temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Ayrıca, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari gider tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.

TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48\'e çıkardı
02.01.2024 - 09:09,
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı.

TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı: Acun Ilıcalı Zıplayan Klasik Arabayla Geldi Survivor All Star 2024 Başladı: Acun Ilıcalı Zıplayan Klasik Arabayla Geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi iki veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi iki veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37
Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı: Acun Ilıcalı Zıplayan Klasik Arabayla Geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi iki veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: TCMB, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement