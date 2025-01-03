TCMB Toplantısında Ekonomik Veriler Değerlendirildi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde "Özel tüketim, çeyreklik bazda azalışını sürdürürken yatırımlar, önceki çeyrekteki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte artış kaydetmiştir. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı çeyreklik bazda artarken mal ve hizmet ithalatı azalış kaydetmiş, net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı ise pozitif olmuştur." ifadesi kullanıldı.

TCMB Para Politikası Kurulunun 26 Aralık toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

GSYH verilerinin, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette sınırlı ivme kaybına işaret ettiği belirtilen özette, tüketimin yıllık büyümeye katkısının bir önceki çeyreğe kıyasla artmasına rağmen ılımlı seviyede gerçekleştiği ve net ihracatın yıllık büyümeye pozitif katkısının ise artarak sürdüğü kaydedildi.

Özette, özel tüketimin çeyreklik bazda azalışını sürdürdüğü, yatırımların önceki çeyrekteki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte artış gösterdiği ifade edildi. Ayrıca mal ve hizmet ihracatının çeyreklik bazda artarken ithalatının ise azaldığı, net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısının pozitif olduğu, böylece büyümenin talep kompozisyonundaki dengeli seyrinin sürdüğü vurgulandı.

Ekim ayında perakende satış hacim endeksinde aylık bazda yüzde 0,2 ılımlı artış görüldüğü belirtilen özette, çeyreklik artışın sürmekle birlikte hız kestiği, gıda dışı bakıldığında ise perakende satış hacminde aylık bazda sınırlı azalış gerçekleştiği ifade edildi.

Özette, aynı dönemde ticaret satış hacim endeksinin aylık bazda düşüş kaydettiği, hizmet üretiminin yanı sıra talebi hakkında da bilgi sunan hizmet üretim endeksinde ekim ayında yüzde 0,2 sınırlı artış gerçekleştiği bildirildi.

Otomobil ve beyaz eşya satışlarının önceki iki çeyrekteki gerilemelerini takiben son çeyrekte artarak telafi eğilimi sergilediği ifade edilen özette, "Kartla yapılan harcamaların aylık bazda artış oranları, ekim ve kasım aylarında önceki çeyrek ortalamasının altına inerken aralık ayının ilk iki haftasına ilişkin veriler, söz konusu ılımlı seyrin devamını ima etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Özette, imalat sanayi firmalarına yönelik anket verilerinin, iç piyasa siparişlerinin dördüncü çeyrekte arttığını ancak tarihsel ortalamasının altında seyir izlemeye devam ettiğini gösterdiği kaydedilerek, bu çerçevede son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğu belirtildi.

"Sanayi üretimi, çeyreklik bazda sınırlı bir artış kaydetmiştir"

Ekim ayında sanayi üretim endeksinin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,9, takvim etkilerinden arındırılmış olarak yıllık bazda yüzde 3,1 gerilediği ifade edilen özette, çeyreklik bazda ise sanayi üretiminin ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 1,3 gerilemenin ardından ekim ayı itibarıyla dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 azaldığı kaydedildi.

Özette, tipik oynaklık sergileyen sektörler dışlandığında sanayi üretiminin çeyreklik bazda sınırlı artış kaydettiği belirtilerek, bu çerçevede ekim ayı itibarıyla verilerin sanayi üretiminde yavaş da olsa toparlanma eğilimini ima ettiği, bununla uyumlu şekilde imalat sanayi kapasite kullanım oranının da ekim ayındaki düşüşünün ardından kasımda arttığı ve aralıkta ise yatay seyrettiği bildirildi.

Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış istihdamın, 33 milyon kişi seviyesinde gerçekleştiği ve çeyreklik bazda yüzde 0,7 arttığı kaydedilen özette, aynı dönemde iş gücüne katılım oranının çeyreklik olarak 0,4 puan artış kaydettiği, işsizlik oranının ise yüzde 8,8 düzeyinde gerçekleştiği ifade edildi.

Özette, anket göstergelerinin imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik istihdam beklentilerinde son çeyrekte iyileşme gerçekleşmesiyle birlikte nispeten zayıf görünüme işaret edildiği belirtildi.

"Ekim ayında cari işlemler dengesi aylık bazda 1,9 milyar dolar fazla verdi"

Ekim ayında cari işlemler dengesinin aylık bazda 1,9 milyar dolar fazla verdiği, 12 aylık birikimli cari açığın ise 7,7 milyar dolara gerilediğine işaret edilen özette, ekim ayında birikimli cari dengedeki iyileşmede altın ve enerji hariç dış ticaret açığındaki azalışın etkili olduğu vurgulandı.

Özette, 12 aylık birikimli enerji dış ticaret açığının görece yatay seyrettiği, altın dış ticaret açığının ise bir önceki aya kıyasla artış kaydettiği ifade edilerek, bu dönemde 12 aylık birikimli hizmetler dengesi fazlasının güçlü seyrini sürdürdüğü ve 60,1 milyar dolar seviyesine çıktığı bildirildi.

Geçici dış ticaret verilerinin kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak ihracatta azalışa, ithalatta ise artışa işaret ettiği belirtilen özette, 12 aylık birikimli olarak bakıldığında ise dış ticaret açığında bir önceki aya göre artış gerçekleştiği kaydedildi.

Özette, 12 aylık birikimli olarak cari açığın, kasım ayında artacağının öngörüldüğü, altın ithalatının kasım ayında 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, birikimli olarak 16,7 milyar dolar olduğu bilgisi verildi.

Mevsimsellikten arındırılmış tüketim malı ithalatının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre gerilerken ekim ve kasım aylarında yeniden artış kaydettiği ifade edilen özette, son dönemde tüketim malı ithalatının artışına yüksek katkı veren mücevher kalemi dışlandığında ise yatay görünüm izlendiği bildirildi.

Özette, kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri aralık ayı için yüksek frekanslı öncü verilerle beraber değerlendirildiğinde üç aylık ortalama eğilimlerin ihracatın gücünü koruduğuna ve ithalatın artış kaydettiğine işaret ettiği belirtilerek, bu eğilimlerin tüketim malı ithalatında aralık ayında artışı ima ederken mücevher hariç bakıldığında ise aylık bazda azalış gerçekleşebileceğini gösterdiği vurgulandı.

Cari açığın finansmanı tarafında bankacılık sektörünün 12 aylık birikimli uzun vadeli borç çevirme oranının ekim ayında yüzde 139 civarında gerçekleştiği ifade edilen özette, bu oranın bankacılık sektörü dışındaki firmalarda yaklaşık yüzde 113 olduğu, yurt dışı borçlanma imkanlarının bankacılık dışındaki diğer sektörler için bir önceki aya kıyasla iyileştiğinin gözlendiği bildirildi.

(Sürecek)