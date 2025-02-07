TCMB Üç TL Depo İhalesi Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 550 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin, 10 Şubat vadeli 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 534 milyar 235 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

7 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 13 milyar 300 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,84, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,91 olarak gerçekleşti.

Bankanın 14 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.