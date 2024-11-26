TCMB ve TBB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB ve TBB Toplantısı Gerçekleşti

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Başkanı Çakar, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

26.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB'nin açıklamasına göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve 3 ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Alpaslan Çakar, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB ve TBB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
19:17 Ali Koç, Fenerbahçe’nin kasasına servet sokacak Ali Koç, Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
18:58 Galatasaray’da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek
18:32 Bakanlık, Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı için suç duyurusunda bulundu Bakanlık, Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı için suç duyurusunda bulundu
18:29 TFF, Galatasaray’ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti
18:25 Ünlü oryantal Tanyeli’den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane
18:23 MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
18:17 Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu Sobadan sız gaz anne ile kızının sonu oldu
18:13 23 ilde daha okullar tatil edildi 23 ilde daha okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 14:43:06. #1.12#
SON DAKİKA: TCMB ve TBB Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.