TEB'de Üst Düzey Atamalar

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Faktoring Genel Müdürlüğüne Ali Gökhan Cengiz, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığına ise Ali Kağan Yaşa atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Grubu'nda üst düzey atamalar gerçekleşti.

TEB'de KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Gökhan Cengiz, 1997 yılında TEB'in iştiraki olarak kurulan TEB Faktoring'in Genel Müdürü olarak atandı. Cengiz'den boşalan koltuğa ise TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Ali Kağan Yaşa getirildi.

Atamalar, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ali Gökhan Cengiz, işletme yüksek lisansını (MBA) ise Oklahoma Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel kariyerine 1995'te Interbank'ta başlayan Cengiz, 2016 yılına kadar sırasıyla Citibank, Dışbank ve Akbank'ta farklı görevler üstlendi. 2016'da TEB ailesine katılan Cengiz, Kurumsal Firmalar Satış Yönetimi Grup Direktörü görevini takiben 2019'dan bu yana KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürdü.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun Kağan Yaşa da Birmingham Üniversitesi'nin Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Profesyonel kariyerine 1991'de İktisat Bankası'nda başlayan Yaşa, 1999'da katıldığı TEB'de Kurumsal Bankacılık, Satış, Pazarlama Direktörlüğü görevlerini takiben 2007'de BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'de Genel Müdür olarak görev aldı. Yaşa, 2021'de ise TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü pozisyonuna getirildi.