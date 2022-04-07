Technopc'den Mini Workstation - Son Dakika
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Technopc'den Mini Workstation

07.04.2022 09:10
Technopc'den Mini Workstation

Technopc, fonksiyonu büyük, kendisi "mini" bir Workstation sunuyor.

Technopc, fonksiyonu büyük, kendisi "mini" bir Workstation sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Technopcc Mini Workstation, tasarımı ile minimal, performansıyla da oldukça geniş bir kullanım alanı sunarak birçok ihtiyaca cevap verebiliyor.

Mini Workstation, 5 litrelik kompakt ve fonksiyonel tasarımı sayesinde farklı uygulama gereksinimlerini karşılayan harici ekran kartı, capture kart veya daha fazlası için bir PCI-Ex16 yuvasına sahip.

11. Nesil Intel Core işlemciden gücünü alan mini PC S5000G, 4x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, SATA konnektörleri, M.2 yuvaları ve Intel Gigabit LAN dahil olmak üzere, çevre birimlerini bağlamak için birden fazla arabirim sunuyor.

Technopc Mini Workstation'ın kullanım alanları eğitim kurumları (tasarım Lab), profesyonel çalışma alanları, video wall, POS server, digital signage, kiosk, yüksek performans uygulamaları, mekanik, CAD/CAM, grafik tasarım olarak belirlendi.

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Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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