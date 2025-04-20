TechXtile Challenge Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. TechXtile Challenge Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6. Kez düzenlenen yarışmada, aylar süren seminer ve eleme sürecinin ardından finale kalan toplam 16 yarışmacı iki ana kategoride ilk üçe girmek için mücadele etti.

Fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up kategorisinde birinciliği "Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı" isimli projesiyle Faruk Olpak kazandı.

Bu kategoride "Naturalg: Tekstil Atık Sularında Mikroalg Yetiştiriciliği ve Biyobazlı Ürün Eldesi" isimli projesiyle Rıfat Buğra Bildiri ve ekibi ikinci, "Antibakteriyel Nano Liflerle Yara Örtüsü" isimli projesiyle de Emriye Perrin Akçakoca Kumbasar ve ekibi üçüncü oldu.

Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı "Scale Up" kategorisinde ise birinciliğe "M-Based" isimli projesiyle Mehmet Görkem Gökoğlu ve ekibi ulaştı. Bu kategoride "Mesai Inline Metolama Makinesi" projesiyle Mehmet İmrak ve ekibi ikinci, Soilbiom isimli projesiyle de Atakan Yıldız üçüncülük elde etti.

Kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için her yıl verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü "Creative Destruction-Bu Proje Yok Edilmek İçin Yaratılmıştır" projesiyle Birce Avcu kazandı.

Geçen yıllarda hayatını kaybeden moda tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen "Sürdürülebilirlik Özel Ödülü"ne ise "Soilbiom" isimli projesiyle Atakan Yıldız ve ekibi layık görüldü.

TechXtile Platform çatısı altında gerçekleştirilen, firmaların AR-GE ve tasarım merkezlerinin inovasyon odaklı projelerinin yarıştığı TechXtile İnovasyon Ligi'nin şampiyonları ise Almaxtex ve Kipaş oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, genç fikirlerin ortaya çıkışına, gelişimine ve sektöre kazandırılmasına tanıklık ettiklerini bildirdi.

TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın her geçen yıl geliştiğini vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Bu yıl, girişimciliğe olan bakış açımızı sadeleştirerek daha odaklı ve yalın bir yapı ile ilerlemeyi tercih ettik. Genç yeteneklerin özgün fikirleriyle buluştuğumuz bu programda sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilik odaklı üretim anlayışına güçlü mesajlar taşıdığına inanıyoruz. Başvuruların niteliği ve projelerin ulaştığı seviye, bu yönde attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ödül alsın ya da almasın, fikirlerini hayalden gerçeğe taşıma cesareti gösteren tüm katılımcılarımız, bize göre bu yolculuğun gerçek kazananlarıdır. Aylar süren yoğun bir seminer ve yarışma sürecini başarıyla tamamlayan tüm girişimcilerimizi gönülden kutluyorum."

Ödül törenine, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Akdeniz Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Gürkan Çetin, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve çok sayıda birlik yöneticisi ve sektör temsilcisi katıldı.