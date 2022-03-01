Tefex Global ilk siparişini İngiltere'den aldı - Son Dakika
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Tefex Global ilk siparişini İngiltere'den aldı

01.03.2022 14:36
Tefex Global ilk siparişini İngiltere'den aldı

Tohum Holding'in ihracat şirketi Tefex Global AŞ, tekstil grubundaki ilk siparişini İngiltere'de yaygın bir moda perakende zincirinden aldı.

Tohum Holding'in ihracat şirketi Tefex Global AŞ, tekstil grubundaki ilk siparişini İngiltere'de yaygın bir moda perakende zincirinden aldı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin öncülük ettiği ihracat açılımı kapsamında, Tohum Holding tarafından 2021 yılında stratejik bir şirket olarak kurulan Tefex Global Dış Ticaret AŞ faaliyetlerine başladı.

Tohum Holding'in ilk faaliyet alanlarından olan ve halihazırda Türkiye'nin ihracatının sürükleyicisi konumundaki tekstil sektöründe özellikle Avrupa merkezli markaların nitelikli tedarikçisi olma amacıyla kurulan Tefex Global, merkezi İngiltere'de bulunan büyük bir perakende moda markasından ilk siparişini aldı.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde faaliyetlerine başlayan Tefex Global, geçen ay itibarıyla uluslararası kalite standartları çerçevesinde gerekli olan eğitim ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamıştı. Bu kapsamda global geri dönüşüm ve organik üretime uygunluğu içeren "Recycled Claim Standard", "Organic Content Standard" ve "Global Recycled Standard" belgelerine sahip firmalar arasına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tefex Global Genel Müdürü Mehmet Özburak, "İngiltere'nin en önemli perakende markasından alınan bu ilk sipariş, firma ve ülke olarak doğru vizyona gittiğimizi gösteriyor. Özellikle salgınla birlikte stratejik konuma gelen tekstil tedarik zincirinde ülkemiz diğer ülkelerle rekabette öne çıkıyor fakat yine de müşteriler iyi ürünü, daha iyi hizmet ve fiyatla almaya devam etmeye çalışıyor. Tam da bu noktada ülkemizin nitelikli üretim ve iş gücünün doğru harmonizasyonu ile öne çıkma ihtimali bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılında İngiltere'yle birlikte İspanya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere en az 10 ülkeye ihracat yapma hedefi olan Tefex Global, birçok uluslararası fuara katılarak yeni koleksiyonunu Avrupalı markalara tanıtmayı hedefliyor.

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Togo Cumhuriyeti, İhracat, England, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tefex Global ilk siparişini İngiltere'den aldı - Son Dakika


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