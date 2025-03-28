Tekirdağ'da Ayçiçeği Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da Ayçiçeği Ekimi Başladı

Tekirdağ\'da Ayçiçeği Ekimi Başladı

Tekirdağ'da 1,7 milyon dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılarak 400 bin ton rekolte bekleniyor.

28.03.2025 13:09
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Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin dekarlık alanda ayçiçek ekimi başladı, çiftçiler yerli ve milli tohumları toprakla buluşturuyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, uygun yağış şartları sağlanırsa 400 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı olarak bilinen Tekirdağ'da, yeni sezon ayçiçek ekimi başladı. Kent genelinde 1 milyon 700 bin dekarlık alanda gerçekleştirilecek ekim sürecinde, çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor.

400 bin rekolte beklentisi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeği ekimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Türkiye'de en çok yağlık ayçiçeği üreten iller arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Aksoy, "Bu yıl 1 milyon 700 bin dekar alanda üretim yapacağız. İnşallah bereketli ve güzel yağışlar gelirse 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Ortalama zaten 350-400 bin ton rekoltemiz var. Türkiye genelinde de yağlık ayçiçeği üretiminde öncü konumdayız. Bunun yanı sıra bu yıl 165 bin dekar alanda yağlık kanola ekimimiz de bulunuyor. Tekirdağ'ın bu özelliğini ve çiftçimizin kadim tecrübesini ülkemizin gıda üretimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya'ya ayçiçeği tohumu satışı

Yerli ve milli tohum kullanımına da değinen Aksoy, "Geçen hafta törenle dağıtımını yaptığımız yerli ve milli tohumların bu hafta ekimini gerçekleştiriyoruz. Yerli tohumlarımız artık dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden sonra tohumculuk sektörü hızlı bir gelişim gösterdi. Hem devletimizin büyük destekleri hem de Ar-Ge çalışmaları sayesinde şu anda Ukrayna ve Rusya'ya ayçiçeği tohumu konusunda hızlı bir satış yapan ülke konumundayız. Türkiye, yüzde 97 oranında yerli ve milli tohumunu üreten nadir ülkelerden biri. Üreticilerimizle, tohum şirketlerimizle ve tarımsal araştırma enstitülerimizle gurur duyuyoruz. Devletimizin, Tarım Bakanlığımızın verdiği hibe destekleriyle çiftçilerimiz bereketli üretim yapmaya devam edecek. Ümit ediyoruz ki, yağışlar ve mevsim bereketli geçer ve çiftçimiz verimli bir hasat dönemi yaşar" ifadelerini kullandı.

"Kendi tohumumuzu üretip biçmek güzel bir şey"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahir Sadık ise bu yıl 130 dönüm ayçiçeği ekimi yaptığını belirterek, "Buğday bu yıl biraz daha az. Buğday, arpa ve ayçiçeği ekiyoruz. Kanola daha önce ekiyorduk ama onu bıraktık. İnşallah sezon iyi gider. Biraz kurak geçiyor ama ayçiçeği yağışı seven bir ürün. İnşallah yağışlı bir yıl olur ve iyi bir ürün alırız. Yerli tohumu da bu yıl ekip deneyeceğiz. Yerli olması cazip, kendi tohumumuzu üretip biçmek güzel bir şey" dedi.

Dayanıklı yüksek verim

Sadık, yerli ve milli tohum tercih etmelerinin sebebinin kuraklığa dayanıklılık, yüksek verim ve kaliteli yağ oranı olduğunu ifade ederek, "Topraklarımızı ekip biçmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli olması bizim için önemli. Kendi tohumumuzu ekip biçmek bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Aksoy, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Ayçiçeği Ekimi Başladı - Son Dakika

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