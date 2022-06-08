Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor

08.06.2022 13:50
Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağlı çiftçileri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağlı çiftçileri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçisi ile bir araya gelerek tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve çiftçileri yerinde dinlemek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Kapaklı ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'ndeki üreticilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, gerçekleştirilen çiftçi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen bitkisel ve hayvansal üretim projeleri hakkında bilgiler verdi. Öcal, üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinlemek ve sorunlarına çözüm sunma anlayışından hareketle mahalle ziyaretlerini yaptığını, çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili her türlü sorununu il/ilçe müdürlüklerine bildirebileceklerini söyledi. Buğday üretiminde rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini söyleyerek üreticilere bol bereketli ürün hasat etmeleri temennisinde bulunan Öcal, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor
Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da çifçi buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

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