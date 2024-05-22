Tekirdağ'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da Kiraz Hasadı Başladı

Tekirdağ\'da Kiraz Hasadı Başladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı. Çiftçi kadınlar, sabahın erken saatlerinde kirazları ağaçlardan tek tek kopararak kasalara alıyor. Kirazlar, kontrolleri yapıldıktan sonra tezgahlara ve vatandaşın sofralarına sunuluyor.

22.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan kiraz bahçelerinde kiraz hasadı heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçeye gelen çiftçi kadınlar, adına festivaller düzenlenen kirazın hasadını yapıyor. Zaman zaman ağaçlara çıkan üretici kadınlar, kirazları ağaçlardan tek tek kopararak kasalara alıyor. Ağaçlardan alınan kirazlar kasalara konulduktan sonra gerekli kontrolleri yapılarak tezgahlara ve oradan da vatandaşın sofralarına sunuluyor.

"Rekolteyi 10-15 civarında bekliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Mehmet Ali Kiracı, "Hayırlı olsun kiraz hasadımızı başlattık. Hasada erkenci kirazımızdan başladık. Yaklaşık 20 dekar alanda kiraz üretimimiz bulunuyor. Allah'ın izniyle rekolteyi 10-15 civarında bu yıl bekliyoruz. Bu gördüğünüz bahçede 4 çeşit kirazımız var. Erkenci kirazımızın hasadı yaklaşık bir hafta sürecek. Bölgemizde temmuzun ilk haftasına kadar kiraz hasadının süreceğini öngörüyoruz. Fiyatın ise üreticiyi tatmin edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Tekirdağ için kirazın çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Kiracı, "Her yıl festivaller yapılıyor. Bu yıl Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 58'incisi düzenlenecek. Bazı çeşitlerde çiçeklenme döneminde verim düşük olsa da genel olarak iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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