Tekirdağ'da Proje Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da Proje Değerlendirme Toplantısı

Tekirdağ\'da Proje Değerlendirme Toplantısı

İl Müdürü Aksoy, 11 ilçe müdürüyle projelerin uygulanmasını ve yerel ihtiyaçları ele aldı.

25.02.2025 13:16
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Tekirdağ İl Müdürü Mehmet Aksoy, 11 ilçe müdürüyle bir araya gelerek bakanlığın projelerinin değerlendirilmesi ve uygulanacak yol haritası üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilçe müdürleri kendi bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İl Müdürü Aksoy projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli stratejileri ve iyileştirmeleri gündeme getirdi. Projelerin yerel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, üreticilere daha fazla fayda sağlaması, zaman yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konuları ele alındı.

İl Müdürü Aksoy, projelerin her aşamasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak başarılı sonuçlara ulaşılacağını vurguladı. Toplantının sonunda, projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli desteğin ve rehberliğin sağlanmaya devam edileceğini belirterek, iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Aksoy, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Proje Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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