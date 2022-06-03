Tekirdağ kirazında hasat başladı - Son Dakika
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Tekirdağ kirazında hasat başladı

03.06.2022 14:05

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, 55 yıldır adına festival düzenlenen kirazın hasadı başladı.

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, 55 yıldır adına festival düzenlenen kirazın hasadı başladı.

Geçimini kirazdan sağlayan Tekirdağlı üreticiler, sabahın erken saatlerinde geldikleri bahçelerinde meyveleri toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar, özenle kasalara yerleştirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Kentte 2 bin 700 dekar alanda geçen yıl 2 bin 650 ton üretilen kirazdan bu yıl 2 bin 800 ton ürün bekleniyor.

"Kiraz verimimiz güzel"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ kirazının rengi ve büyüklüğüyle göze, lezzetiyle damaklara hitap ettiğini söyledi.

İlde daha çok Şarköy ile merkez Süleymanpaşa ilçelerinde üretim yapıldığını, tarlalarda hasat heyecanının yaşandığını anlatan Öcal, "2 bin 700 dekar alanda kiraz üretimi yapılan kentte bu yıl 2 bin 800 ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Üreticilerden kiraz konusunda hiçbir şikayet almadıklarını belirten Öcal, şöyle konuştu:

"Kiraz verimimiz güzel. Ürünlerde herhangi bir hastalık yok. Biz de kurum olarak teknik bilgiler ya da projelerimiz açısından üreticilerimize devamlı destek oluyoruz. Üreticilerimizin verimini artırmak gelirlerini artırmak adına projeler yapıyoruz. Bölgemizde daha çok sofralık ve pastacılık sanayisinde kullanılmak üzere üretilen çeşitler var. Üreticilerimiz kirazları daha çok İstanbul pazarına gönderiyor. Burada kendi satış yapanlar da oluyor."

Öcal, Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen "en iyi kiraz" yarışmasının da üreticileri teşvik ettiğini, ayrıca kirazın tanıtımı için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

"Verimden memnunuz"

Naip Mahallesi'ndeki üreticilerden Eşref Meral de 16 yıldır kiraz yetiştiriciliği yaptığını aktardı.

Verimden memnun olduklarını dile getiren Meral, "Erkenci kirazlarla hasada başladık. Verim geçen yıla göre seyrek olsa da herkes kirazlardan memnun. Diğer çeşitler oldukça hasat devam edecek. Sabah erken saatlerde tarlaya gelip kirazlarımızı toplayıp pazara çıkarıyoruz. Yarışmaya katılacağımız kirazlarımız da olmaya yakın. Daha önce yarışmalarda 5 birincilik almıştım, bu sene yine iddialıyım." diye konuştu.

Üretici Hayriye Ataç da kiraz tarlalarında tatlı telaş yaşandığını anlattı.

Hasat zor olsa da verimin yüz güldürdüğünü vurgulayan Ataç, "Sabah erkenden gelip öğlene kadar satacağımız miktarda kiraz topluyoruz. Kirazların bakımı güzel şekilde yapıldığı için hasat zamanı üreticisinin yüzünü güldürüyor." ifadesini kullandı.

Kiraz Festivali

"Kiraz Cümbüşü" ismiyle kutlanmaya başlanan, daha sonra "Tekirdağ Kiraz Festivali" adını alan etkinlik kentte 55 yıldır düzenleniyor. Bu yıl 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 9-12 Haziran'da yapılacak.

Tekirdağ kirazında hasat başladı
Tekirdağ kirazında hasat başladı
Tekirdağ kirazında hasat başladı
Tekirdağ kirazında hasat başladı

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Kaynak: AA

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