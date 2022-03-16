Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

16.03.2022 11:46
Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yem bitkilerinin ekilişini artırmak üzere üreticilere toplam 6 ton 100 kilogram silajlık mısır tohumu ve çeşitli miktarda yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yem bitkilerinin ekilişini artırmak üzere üreticilere toplam 6 ton 100 kilogram silajlık mısır tohumu ve çeşitli miktarda yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen 'Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi' kapsamında Tekkeköy ilçesinde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.

Törende 3 bin 50 dekar alanda üretilmek üzere 6 ton 100 kg silajlık mısır tohumu, 50 dekar alanda üretilmek üzere 200 kg yonca tohumu, 20 dekar alanda üretilmek üzere 200 kg yem bezelyesi tohumu, 10 dekar alanda üretilmek üzere 100 kg hibe korunga tohumu ve 25 dekar alanda üretilmek üzere 100 kg hibe İtalyan çimi tohumu üreticilere hibe edildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam üreticilere yapılan diğer desteklemelere ilişkinse şunları söyledi: "Tekkeköy İlçemizin hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 27 bin 875 adet büyükbaş, 26 bin 895 adet küçükbaş hayvanı mevcut olup, mevcut hayvanların beslenmesi için 91 bin ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 47 bin 210 dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 3 bin 182 da mera alanı bulunmaktadır, ayrıca 144 bin 150 da otlatmaya açık orman ve fındıklık alanı ile birlikte 6 bin 190 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve samanlardan kaba yem ihtiyacı karşılanmaktadır. Tekkeköylü 620 üreticimize 2021 yılında 21 bin 358 dekar alanda yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 1 milyon 653 bin 309,70 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır"

Törene Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Dr. Ali Korkmaz, oda ve birlik Başkanları, sivil toplum kuruluşu örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları, şube ve ilçe müdürleri ile Tekkeköylü üreticiler katıldı. - SAMSUN

Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

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Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekkeköy'de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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