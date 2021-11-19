"Tekno Cuma" indirimleri başladı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 19-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyalarla teknoloji severleri ihtiyaç duydukları ve almayı bekledikleri binlerce ürünle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, kasım ayı boyunca yaptığı kampanyaları Tekno Cuma kapsamında daha da çeşitlendirerek, büyük indirim fırsatlarına dönüştürüyor.

Teknosa'nın 69 ile yayılan tüm mağazaları ile online satış kanallarında 19-28 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan tablete, ev aletlerinden aksesuarlara her kategoride her gün indirimler gerçekleştirilecek. Teknosa'nın sadakat programı TeknoClub üyelerini ise 25 Kasım tarihine kadar yaptıkları alışverişlere göre ek 600 TL'ye varan indirim fırsatı bekliyor.

Omnichannel (çoklu kanal) yapısıyla tüketicilerin alışveriş deneyimini güçlendiren adımlar atan Teknosa'da binlerce ürüne indirimli fiyatlarla sahip olma imkanının yanı sıra tercihe göre farklı ödeme opsiyonları, hızlı teslimat seçenekleri de bulunuyor.

Tüketiciler, teknoloji ihtiyaçlarını Teknosa'dan Akbank ve ING kredileri ile peşin fiyatına taksitle alma fırsatına sahip olurken, ING Teknokredi ile yeni ürünlerine hemen kavuşup 3 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Teknosa.com'dan verilen siparişlerde aynı gün, ertesi gün veya mağazadan al teslimat hizmetleri ile ister kapıdan ister mağazadan en kısa sürede siparişi teslim alma avantajları Tekno Cuma kampanyası süresince de geçerli olacak.