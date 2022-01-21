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Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması başvuruları başladı

21.01.2022 17:23
Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvuru başladı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'na başvuru başladı.

Teknofest'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl CEZERİ, TÜBİTAK ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada, tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli ve akıllı hale getiren yapay zeka teknolojileri ile geleceğe daha hızlı ilerleyen yeni nesil akıllı ulaşım sistemleri geliştiriliyor. Yarışma kapsamında öğrenciler yapay zeka tabanlı nesne tespit sistemi ile uçan arabaların kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini tespit ediyor. Lise, üniversite öğrencileri ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi.

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında öğrenciler uçan arabaların sensör ve kamera verilerine değer katacak algoritmaların geliştirilmesinde etkin bir rol oynuyor. Ulaşım araçlarının çevresel farkındalığını yükselten teknolojiler sayesinde uçan arabaların karşılaşabileceği kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerine yön veren teknolojilerin kullanıldığı yarışmada algoritmaların gerçek zamanlı izleme ve alt-görüş kamera görüntüleri kullanılarak nesnelerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Yarışma kapsamında öğrencilerden araçların şehir içinde bulunan alanlara iniş ve kalkış yaptıkları esnada görsel iniş asistanı konumunda hareket etmesi bekleniyor. Geliştirdikleri yazılımlar eşliğinde Uçan Araba Park (UAP) ve Uçan Araba Ambulans İniş (UAİ) alanlarını tespit eden yarışmacılar, çevrelerini analiz ederek bu alanların iniş için uygunluğunu kontrol ediyor. Zorlu hava şartları, gece ve gündüz görüşleri göz önünde bulundurularak kontrol ve optimizasyon problemlerine çözüm üreten yarışmacılar, uçan arabaların daha güvenli bir hizmet vermesini sağlıyor.

-Toplamda 120 bin lira ödül

TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen Teknoloji Yarışmaları öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmenin ötesinde, görev ve sorumluluk alma bilincini de artırıyor. Yarışma alanlarında takım olarak çalışma ruhunu en verimli şekilde öğrenen öğrenciler, gösterdikleri çaba ile prestij amaçlı ödüller de kazanıyor. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında enerjisini ve çabasını yarışma alanına yansıtan katılımcılara En İyi Takım Ruhu Ödülü de veriliyor. Tüm görevleri başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımları ise toplamda 120 bin TL'lik ödül bekliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022'de Trabzon'da düzenlenecek Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

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Yapay Zeka, Teknofest, Havacılık, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknofest Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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