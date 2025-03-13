Teknolojide Kadınların Gücü

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, teknoloji sektöründe kadınların daha fazla yer almasının sadece bireysel başarı değil, toplumsal ilerleme açısından da önemli olduğunu söyledi.

Öney, kadının iş dünyasındaki yeri ve teknolojiyle olan ilişkisi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların çocukluklarından itibaren toplumsal cinsiyet rolleriyle büyüdüğünü ifade eden Öney, bunun kariyer yolculuklarını da şekillendirdiğini aktardı.

Öney, "Bu çağ, aslında insanın kendi başına kaldığı çağın bitimini gösteren ve insanın artık robotlarla, yapay zekayla birlikte hareket edip çalışabileceği bir çağa işaret ediyor. Bu nedenle artık cinsiyet ve ön yargıları, cinsiyetçi algıları bir tarafa bırakıp insanı güçlendireceğimiz ve insanı daha küçücük yaşından itibaren yetenek ve yetkinlikleriyle ayrıştırıp onu güçlü yönleriyle ön plana çıkaracağımız çok önemli bir zamanın ve geleceğin içerisindeyiz." dedi.

Yapay zekanın iş dünyasında giderek daha büyük bir yer edindiğini dile getiren Öney, "Bu dönüşüm sürecinde kadınların yeterince yer almaması etik ve güvenlik açısından riskler barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji sektöründe dünya çapında kadın temsilinin yetersiz olduğunu kaydederek, konuyla ilgili bir deneyimini paylaşan Öney, 2014'te Türkiye'ye İngiliz startup şirketi Blippar vasıtasıyla getirdiği yapay zeka tabanlı bir gözlük sistemini denediğinde, cihazın sesli komutlarına yanıt vermediğini söyledi.

Öney, "Bir erkek meslektaşım aynı komutu verince cihaz hemen çalıştı. Sonradan öğrendik ki bu sistem kadın sesiyle test edilmemişti." ifadelerini kullandı.

Silikon Vadisi'nde kadın yazılımcı oranının yüzde 3 olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Öney, bu durumun sektörde ciddi bir eşitsizlik oluşturduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıfta bulunan Öney, teknoloji sektöründe çalışan kadın oranının yüzde 34, yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında ise yalnızca yüzde 2 seviyesinde kaldığını kaydetti.

"Teknoloji girişimcisi olma ruhunu kadınlara kazandırmalıyız"

Öney, kadınların teknoloji ve yapay zeka alanlarında daha fazla yer alabilmesi amacıyla Teknolojide Kadın Derneğini kurduğunu ve 75 markanın desteğiyle çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yüzde 34 oranının tamamı da üretimde değil. Özel sektörün, kamunun, STK'lerin en büyük önceliğinin, kadını bu çağa uygun çalışabilir hale getirecek teknoloji okuryazarlığı, uzmanlığı ve yetkinliğini kazandırma konusuna yatırım yapmasıdır. Çünkü yarın öyle şeyler olacak ki şirketler insan kaynaklarını teknoloji bilgisiyle ölçecek. Yani bir iş ilanı çıkacak. Bu iş ilanı emin olun kadın ya da erkek diye ayrışmayacak. Bu noktada şu an oranlar tabii ki az ama sanmayın ki sadece Türkiye'de az, dünyada da bu oranlar çok az."

Teknoloji sektöründe kadınların daha fazla yer almasının sadece bireysel başarı değil, toplumsal ilerleme açısından da önemli olduğunu vurgulayan Öney, "Kadınların teknoloji dünyasını benimsemesi, teknoloji okuryazarı olması, kurdukları işlerde veya çalıştıkları ortamlarda teknolojiyi kendilerinin lehine kullanabilecek şekilde uzmanlaşmaları ya da dünyayı değiştirecek, Türkiye'de ekonomiye katkı verecek şekilde teknoloji girişimcisi olma ruhunu kadınlara kazandırmalıyız." diye konuştu.

Bu kapsamda kendi üzerine düşeni yaparak Teknolojide Kadın Derneğini kurduğunu anımsatan Öney, yaklaşık 160 kurumun bu ailenin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.