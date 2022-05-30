Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı - Son Dakika
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Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı

30.05.2022 09:43

Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı Adana'da çiftçiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede çiftçiler sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyorADANA Adana'nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede...

Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı

Adana'da çiftçiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede çiftçiler sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı. Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi. Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, "Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük" dedi.

Hasat yapan Enes Karanfiloğlu yıllardır geleneksel tarımı kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Arazilerimiz dağlık. Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz. Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur. Devletimizin bu yönde çabaları var ama şehirden köylere üretimin artması için verilen destekler inşallah sonuç bulur" diye konuştu.

Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı - Son Dakika


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