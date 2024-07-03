Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Yüzde 65,07 Olarak Gerçekleşti

Ekonomi

Temmuz ayı için kira artış oranı yüzde yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

2024 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Yüzde 25 sınırının uygulanmayacağı Temmuz ayında kira artış tavanı için yüzde 65,07 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması kira artışında tavan oranı belirliyor. Söz konusu oran, hem konut hem de iş yerleri kiralarında uygulanacak. - İSTANBUL