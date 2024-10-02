Temmuz'da Net Döviz Açığı 121 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz'da Net Döviz Açığı 121 Milyar Dolar

Finansal olmayan firmaların net döviz açığı Temmuz'da 121,4 milyar dolara yükseldi.

02.10.2024 15:46
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 121 milyar 409 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, temmuzda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 23 milyon dolar, yükümlülükleri de 8 milyar 41 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 8 milyar 18 milyon dolar artarak 121 milyar 409 milyon dolara çıktı.

Varlıkların dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 410 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 945 milyon dolar, 441 milyon dolar ve 47 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise temmuzda hazirana göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 4 milyar 310 milyon dolar, 2 milyar 682 milyon dolar ve 1 milyar 49 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Temmuz 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2024 dönemine göre 2 milyar 369 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 941 milyon dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 269 milyon dolar artış kaydetti.

Temmuz döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 894 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 103 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 34 milyar 273 milyon dolar olurken, Haziran 2024 dönemine göre 5 milyar 250 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz'da Net Döviz Açığı 121 Milyar Dolar - Son Dakika

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