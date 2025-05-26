TEMSA Prestij Modelinde Yenilikler - Son Dakika
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Ekonomi

TEMSA Prestij Modelinde Yenilikler

26.05.2025 17:15
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TEMSA, Prestij midibüs modelinde tasarım değişikliği yaparak yeni güvenlik ve verimlilik özellikleri sundu.

TEMSA, midibüs segmentindeki modeli Prestij'de tasarım değişikliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA'nın ilk üretimini 1992'de gerçekleştirdiği modeli Prestij, 2016'dan sonra ilk kez gerçekleşen tasarım değişikliğiyle yeniliğe kavuştu.

Yeni model, teknolojik altyapısı, yakıt tasarrufu ve üst düzey güvenlik özellikleriyle yenilikler sunuyor. Prestij'in karakteristik özelliklerinden yakıt ekonomisi, yeni modelinde de öne çıkıyor. Verimli tüketimiyle "işletme dostu" özelliğini koruyan Prestij, 3 litrelik motor hacmiyle minimum yakıtla maksimum performans sağlıyor ve kendi segmentinde, maliyetleri düşürüyor.

Siber güvenlik altyapısıyla donatılan yeni Prestij'de acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, geri görüş uyarı sistemi, acil durum sinyali, hız takip sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve lastik basınç uyarı sistemi bulunuyor. Bu özellikleri sayesinde model, performans ve konforda regülasyonların gerektirdiğinden daha fazla bir güvenlik çerçevesi sunuyor.

Prestij, 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garantisi sunarak müşteri memnuniyetini ileri seviyeye taşırken, iç mekanda sunduğu kullanıcı dostu ve konforlu deneyimle modern tasarım eğilimlerini bünyesinde barındırıyor.

Yenilenen ön ve arka maskeyle daha modern bir yapıya kavuşan Prestij, LED farlarla güçlendirilen ön aydınlatma grubu ve daha ferah görünmesi için kullanılan mavi ve füme trim renkleriyle, farklı bir tasarım ortaya koyuyor. Kadife kumaştan deri başlıklara ve düz kumaş koltuklara sahip modelde, dijital sürücü bilgilendirme ekranıyla araç kokpiti daha teknolojik hale gelirken, 29 farklı dil seçeneği ise özellikle yurt dışındaki kullanıcılar için kolaylık sağlıyor.

"Prestij, TEMSA için çok özel bir yere sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, Prestij'in yenilikçi özellikleri ve müşteri beklentilerine uygun çözümleriyle 33 yıl boyunca geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını aktardı.

Prestij'in, TEMSA markası için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Güzel, "Bir TEMSA efsanesi Prestij'in 20 bininci aracını, yılın ilk günlerinde banttan indirdik. Prestij, her zaman midibüs segmentinin taşıyıcısı, öncüsü oldu. TEMSA'nın mühendislik gücünü, müşteri odaklı yaklaşımını ve sürdürülebilir vizyonunu taşıyan simge modellerden biri haline geldi. Turizm taşımacılığı, havalimanı aktarmaları, personel taşımacılığı, okul otobüsü taşımacılığı gibi pek çok alanda, Prestij'in açtığı kapıdan birçok şirket ve model girdi." ifadelerini kullandı.

Modelin kendi segmentinde uzun yıllar boyunca yüksek satış grafiği yakaladığını ve 20 ülkeye ihracat edildiğini aktaran Güzel, müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılıklarını, bu modelle ortaya koyduklarını belirtti.

Prestij'in, TEMSA ürün ailesinin yenilenen yüzünün ilk üyesi olduğuna değinen Güzel, şunları kaydetti:

"DNA'mızdaki yaratıcı ve yenilikçi bakış açımızla, Prestij, önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize işaret ediyor. Geçmişteki başarılarıyla gurur duyduğumuz Prestij, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yenilenen kimliğiyle şimdi yeniden yollara çıkıyor. Yeni Prestij, modern taşımacılığın ihtiyaçlarına uygun tasarım özelliklerinin yanı sıra verimlilik, işlevsellik, güvenlik, güçlü bayi ve servis ağıyla taşımacılık trendlerine yanıt veriyor."

Güzel, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine öncelik vermeleri nedeniyle Prestij'in tasarımında değişikliğe gittiklerini, bu süreçte sahadan gelen talepler ve kullanıcı içgörülerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Verimlilik, işlevsellik ve güvenlik trendlerini titizlikle analiz ederek aracın tasarımına ve mühendisliğine yansıttıklarını kaydeden Güzel,"İhtiyaçlara tam anlamıyla cevap veren yenilikçi bir araç çıkardık. Bu yaklaşım, TEMSA'nın kullanıcı odaklı mühendislik anlayışının en somut göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEMSA Prestij Modelinde Yenilikler - Son Dakika

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