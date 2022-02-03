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Temur, güven tazeledi - Son Dakika

Temur, güven tazeledi

03.02.2022 15:04
Temur, güven tazeledi

Kilis Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanlığı'na yeniden Mehmet Temur seçildi.

Kilis Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanlığı'na yeniden Mehmet Temur seçildi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) gerçekleştirilen seçimde Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler, Başkan vekilliğine Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül, Katip Üyeliğe Osman Eray, Halil Gözüsürmelioğlu ile Hakan Gözen seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Mehmet Temur, yeniden Kilis Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası Başkanlığı'na seçildi.

Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası Yönetim Kurulu'na Ahmet Gözüsürmelioğlu, Murat Eskicioğlu, Hüseyin Narin, Aziz Günal, Yücel Culhaoğlu, Mehmet Adil İbanoğlu, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Erkan Üstdağ, Şahin Özoğuz ve Mustafa Soydinç seçildi. - KİLİS

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Temur, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Temur, güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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