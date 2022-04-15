Tereyağı ve krema ihracatı, 18 Nisan'dan itibaren askıya alındı - Son Dakika
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Tereyağı ve krema ihracatı, 18 Nisan'dan itibaren askıya alındı

15.04.2022 15:12
Tereyağı ve krema ihracatı, 18 Nisan'dan itibaren askıya alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve krema ihracatını, meydana gelebilecek arz daralması nedeniyle gıda güvencesinde bir sorun yaşanmaması için 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve krema ihracatını, meydana gelebilecek arz daralması nedeniyle gıda güvencesinde bir sorun yaşanmaması için 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021 yılında 3 bin 154 ton, bu yılın ocak ve şubat aylarında da toplam 3 bin 874 ton tereyağı ihraç edildi.

Tereyağı fiyatları, Türkiye'de ton başına 5 bin 400-5 bin 500 dolar, ABD'de 6 bin dolar, Okyanusya'da 6 bin 850-6 bin 900 dolar civarında seyrediyor.

Bakanlık, tereyağı ve krema ihracatını, yaklaşan turizm sezonu, bu yılın ikinci yarısında meydana gelebilecek arz daralması ve ülkenin ihtiyacı olan stok derinliğinin sağlanması gibi nedenlerle gıda güvencesinde sıkıntı yaşanmaması için 18 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya aldı. Bu karar, projeksiyon ve değerlendirme çalışmaları sonuçlanana kadar uygulanacak.

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Okyanusya, Tarım, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tereyağı ve krema ihracatı, 18 Nisan'dan itibaren askıya alındı - Son Dakika


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