Terme\'de Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimleri Düzenlenecek

Ekonomi

Terme Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ile 23-24 Mayıs tarihlerinde Terme Kültür Merkezi Konferans Salonunda kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimleri düzenlenecek.

Kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla Terme Belediyesi ve OKA iş birliği ile Terme'de kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimleri düzenlenecek. 2 gün sürecek eğitimler kapsamında, kadınlar tarafından gerek bireysel gerekse de kooperatifler çatısı altında üretilen gıda, el sanatları, giyim vb. ürünlerin ticarileştirilmesi ve farklı pazarlara ulaştırılması, bu sayede kadınlara iş kurma ve kendi işlerini yönetme fırsatının sunulması amaçlanıyor.

"Kadın istihdamını destekleyeceğiz"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçemizde girişimci ruhu arttırmak için çalışmalar yapmaya özen gösteriyor, bu konuda kadınlarımızın öncü olduğuna inanıyorum. Çünkü kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. İlçemizde kadınlarımızın el emeği ile yapmış oldukları çok çeşitli ürünler var. Bu ürünlerin kadınlarımız için ekonomik katkıya dönüşebilmesi sağlamak adına bu gibi seminerlerin yanı sıra el emeği pazarı gibi çalışmalarımız da olacak" dedi.

2 gün sürecek olan kursun eğitim içeriği; kadın girişimciler için finansal okuryazarlık, e-ticarete giriş, e-ticaret operasyonlarının yönetilmesi, e-ticarette dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri, e-ticarette markalaşma. Kursa katılmak isteyenler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilirler. - SAMSUN