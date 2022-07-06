TESK Genel Başkanı Palandöken: "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı"

06.07.2022 12:36
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte merdiven altı üreticilerinin yeniden iş başında olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aylarda döviz kurlarının ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte artan enflasyon merdiven altı üretimi artırdı. Hayat pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kalitesiz ve fason ürünleri piyasaya daha çok sürmeye başladı. Kurban Bayramı için alışveriş yapacak olan vatandaşlarımız pahalılıktan kaçmak için merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" diye konuştu.

"Ev sahibi, evine gelen misafiri ikramsız göndermez"

Kurban Bayramı için alışveriş yapacak vatandaşlar için son zamanlarda gittikçe artan merdiven altı ürünlere karşı uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan fiyatlar vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesine neden oldu. Ancak misafirperverliği ile bilinen Türk milleti borçla da olsa bayram alışverişi yapıp evine gelen misafirini ikramsız göndermez. Ancak kolonya, şeker, tatlı, çikolata vb. gibi ikramlık ürün alacak olan vatandaşlarımız daha ucuza alışveriş yapma arayışına girerken merdiven altı üreticileri de vurgun yapma peşinde. Piyasada özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere konfeksiyondan ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kozmetik sektörüne kadar birçok ürünün taklitleri arttı. Bu ürünlerin ne kadar sağlıksız ve hijyen dışı olduğu aşikar. Gıda boyalı şekerlemeler, içerisinde şeker yerine şurup barından tatlılar, ucuz kumaş boyaları ile kanserojen madde içeren bazı tekstil ürünleri vatandaşın sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kurban etlerinin hazırlanma yeri kasap esnafımızdır"

Kurban etlerinin hazırlanma yerinin kasap dükkanı olduğunu vurgulayan Palandöken, "Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarımız kıyma çektirirken mutlaka mahallelerindeki tanıdığı ve bildiği kasap esnafını tercih etmeli. Kasaplıkla alakası olmayan, yılda bir kez bir dükkanın önüne attığı tezgahta etleri parçalayan ve kıyma makineleri ile et çekimi yapan yerlere itibar edilmemeli. Hijyen ve sağlık açısından kurban etlerinin hazırlanma yeri kasap esnafımızdır. Çünkü esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez" değerlendirmesini yaptı.

"Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Kurban Bayramı'nda et çektirecek vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Son yıllarda kasaplıkla uzaktan yakından alakası olmadığı halde işyerinin önüne bir kıyma makinesi çıkarıp 'kurban eti çekilir' şeklinde afiş asan fırsatçılar var. Senede bir kez depodan ne olduğu belli olmayan kıyma makinelerini çıkarıp kurban eti çekmeye teşebbüs ediyorlar. Bu kati surette yasak ve sağlık açısından çok riskli bir durumdur. Kasap dışındaki hiç kimse etin nasıl doğru işleneceğini bilemez. Çekilmeyecek bir parçayı makineye koyup etin tamamına bulaştırabilir. Hatta bununla da kalmayıp aynı makineyi kullanan herkesin etine bulaştırabilir. Tam pandemiden kurtulduk derken yeni bir sıkıntı yaşamayalım. Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Vatandaşlar, merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı' - Son Dakika

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