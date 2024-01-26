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Tesla, yazılım hatası nedeniyle 200 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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Tesla, yazılım hatası nedeniyle 200 bin aracını geri çağırdı

Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığı bildirildi. Geri çağrılan araçlar, şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 Model S, X ve Y araçlarıdır. Yazılım dengesizliği, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebilir ve sürücünün görüş alanını azaltarak kaza riskini artırabilir. Tesla, sorunun çözümü için uzaktan bir yazılım güncellemesi yayımlayacak ve geri çağrıdan etkilenen araç sahiplerine bildirim gönderecektir.

Tesla, yazılım hatası nedeniyle 200 bin aracını geri çağırdı
26.01.2024 - 19:31,
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NEW Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Tesla'nın yazılım hatası nedeniyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engelleyebileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Tesla'nın sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığına işaret edilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart'tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği ifade edildi.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tesla, yazılım hatası nedeniyle 200 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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