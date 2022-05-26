TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı - Son Dakika
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TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı

26.05.2022 16:09
TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının Ar-Ge destekleri, iş dünyasına tanıtıldı.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının Ar-Ge destekleri, iş dünyasına tanıtıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Etkinliği düzenlendi.

İş dünyası temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, bilginin önemine değinerek, " Francis Bacon'ın dediği gibi 'Bilgi Güç Kaynağıdır'. Herhangi yeni bir ürün üretmek ya da var olan ürün ya da proses üzerinde değişiklik yapmak olarak tanımlanan Ar-Ge'nin temelini bilgi ve bilim oluşturmaktadır. Teknoloji dünyası, her geçen gün değişen, gelişen çehresi ve insanlığın hizmetine sunduğu buluşlarıyla sessiz ve sürekli bir hareket halindedir. Şüphesiz, yüksek teknolojiyi bugünkü durumuna getiren, bu alanda söz sahibi ülkelerin yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarıdır. Bu bağlamda ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri sürdüren ve destekleyen en önemli kurumlardan biri olan TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmasını önemsiyoruz. KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan, teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artmasının hedeflendiği Ar-Ge desteklerine dair bilgilendirme toplantısının tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alan TEYDEB Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Selçuk Selek ise, sunum eşliğinde özel sektöre yönelik verilen destek programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Selek, yaptığı konuşmada, TEYDEB'in özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğini desteklemek ve Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiğini ifade etti. - SAMSUN

TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı
TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Araştırma Geliştirme, Francis Bacon, Araştırma, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEYDEB destekleri iş dünyasına tanıtıldı - Son Dakika


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