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Ekonomi

THY 500 Uçağa Ulaşıyor

THY 500 Uçağa Ulaşıyor

Türk Hava Yolları, 2025'te 500'üncü uçağını alacak, 2033'te 50 milyar dolar gelir hedefliyor.

07.03.2025 13:49
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Türk Hava Yolları (THY), 500'üncü uçağının bu yıl filoya katılacağını ve 2033 yılında ise 50 milyar doların üzerinde gelirle 813 uçaklık filo hedeflediklerini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, THY'nin uçak filosuna ve gelirine ilişkin büyümesine ait tabloyu paylaştı. Tabloya göre, THY 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 813 uçaklık filoyla 50 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor.

Ekşi ise "2025'de 500'üncü uçağımız geliyor. 2003'te uçak sayımız neydi? 65 uçak. Dünyada uçak sayısında 35'nci sıradaydık. Şimdi dünyanın 9'uncu sırasındayız. İşte büyüme. Uçak sayımızı ve gelirimizi lütfen grafikten inceleyin. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksek uçuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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