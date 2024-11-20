Türk Hava Yolları (THY), AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar lira artırdı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yüzde 100 bağlı ortaklığımız AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesi şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda 15 milyar lira artırılmıştır. " ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › THY'den AJet'e 15 Milyar Lira Sermaye Artışı - Son Dakika
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