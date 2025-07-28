THY'den İslami Finansman Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

THY'den İslami Finansman Hamlesi

THY\'den İslami Finansman Hamlesi
28.07.2025 16:49
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Türk Hava Yolları, Dubai Islamic Bank ile İslami finansman anlaşması imzaladı, portföyünü çeşitlendirdi.

TÜRK Hava Yolları, bir Airbus A350 uçağı için yenilikçi bir finansman işlemini daha hayata geçirdi. Bayrak taşıyıcının finansman portföyünü çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan, İsviçre Frangı (CHF) cinsinden İslami finansal kiralama işlemi, Dubai Islamic Bank (DIB) ile imzalandı.

Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan bu işlem, Türk Hava Yolları ile DIB arasındaki yakın iş birliğinin bir sonucu olarak, tüm dünyada aktif kullanılan finansman yönteminin bayrak taşıyıcının finansman portföyüne dahil edilmesini hedefliyor. Finansman anlaşmasının kutlanması amacıyla, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki genel merkezinde bir imza töreni düzenlendi.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şunları söyledi:

"Bu işlem, finansal inovasyona olan bağlılığımızı ve filomuzu güçlendirme kararlılığımızı gösterirken, aynı zamanda BAE ve Körfez bölgesindeki diğer önde gelen kurumlarla iş birliğimizde yeni bir dönemin başlangıcını da simgeliyor. DIB ile birlikte bu önemli finansmanı başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

DIB Grup CEO'su Dr. Adnan Chilwan ise "Anlamlı bir iş birliğinin gücü, ortak hedeflerde yatar ve bu ortaklık da bunun açık bir yansımasıdır. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'En Fazla Ülkeye Uçan Havayolu' unvanına sahip Türk Hava Yolları, ölçek, vizyon ve küresel liderlik açısından öncüdür. Türk Hava Yolları'nın tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi, sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem sadece havayolunun büyümesini desteklemekle kalmayıp, İslami finansmanın küresel pazarlardaki artan önemini de pekiştiriyor. Bu adıma ortak olmaktan ve Türkiye ile BAE arasındaki güçlü ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan bilgilendirmede stratejik büyümesini desteklemek amacıyla yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel kapsayıcılığa sahip finansman çözümleri geliştirmeye kararlılıkla devam edeceği aktarıldı. Bu işlemle İslami finansman yapısının Türk Hava Yolları'nın finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası haline geldiği aktarıldı. Körfez bölgesindeki kurumlarla ilişkilerin güçlendirilmesinde ve 2033 yılına uzanan stratejik hedeflere ulaşılmasında önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Dubai Islamic Bank, Türk Hava Yolları, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'den İslami Finansman Hamlesi - Son Dakika

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